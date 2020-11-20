هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها. وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي. أصحاب الرخصة وأكدت أن الرخصة بكافة أنواعها "ممارس- متقدم- خبير" ستصدر للمعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية بكالوريوس فما فوق، وممن هم على رأس العمل، أو من الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار رخصة "معلم" للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي.

مواعيد التسجيل

أكدت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر، وستكون الفترة الأولى لاختبار الرخصة والمتعلق بالاختبار التخصصي في الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل، بينما الفترة الثانية للاختبار التربوي العام ستكون من 20 إلى 26 مارس المقبل، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو المقبل.

المعايير والمسارات

نوهت الهيئة بنشر المعايير والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وعددها 37 تخصصا على موقعها الإلكتروني، بجانب نشر المعايير التربوية العامة، حيث تركز هذه المعايير على القيم والمسؤوليات المهنية وأخلاقيات المهنة، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية. وأضافت أن المعايير والممارسات المهنية تشمل عدداً من التخصصات منها تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية، اللغة العربية، والرياضيات والعلوم، والفيزياء والكيمياء والأحياء، واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، والتاريخ والجغرافيا، وصعوبة التعلم، والتربية الفكرية، والعوق السمعي، والعوق البصري والتوحد. كما تتضمن مهارات البحث ومصادر المعلومات، والتدريبات السلوكية والتربية الفنية، والتربية الصحية والبدنية، ورياض الأطفال والتربية الأسرية، والإرشاد الطلابي والإشراف التربوي، والقيادة المدرسية، والموهوبين، والعلوم الإدارية وعلم الأرض، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتدريبات النطق، والاجتماعيات، ومنها ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات والتربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية والعلوم.

ولفتت إلى أن التخصصات المشمولة في الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية قد روعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي أو من الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي بكالوريوس فما فوق. ولفتت إلى أن الرخصة تُمكن الحاصل عليها من مزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، كما أنها من متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.