السعودية اليوم / السودان تسجل 146 إصابة بفيروس كورونا



الخرطوم 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.

//انتهى//

16:53ت م

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الخرطوم 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "وحالة وفاة واحدة و32 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 15 ألفًا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصًا تعافوا.//انتهى//16:53ت م0082

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