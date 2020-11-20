

بريتوريا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي

حالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.

// انتهى //

16:48ت م

0080



بريتوريا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسأعلنت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 760 ألف إصابة، فيما بلغ إجماليحالات الوفاة 20 ألفاً و671 حالة وفاة.// انتهى //16:48ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.