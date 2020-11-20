السعودية اليوم / (31) مترجماً ومدققاً ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بخمس لغات لجميع العالم



مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية اليوم بترجمة خطبة الجمعة إلى خمس لغات وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والمالية، والفارسية)، عبر منصة (منارة الحرمين) وخمس موجات إذاعية، ويأتي ذلك منذ عودة المصلين إلى أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في ظل جائحة فايروس

وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه بلغ عدد المستفيدين لهذا اليوم من منصة منارة الحرمين (4689) مستفيدا، وأن القائمين على ترجمة خطبة الجمعة من المسجد الحرام (31) مترجما ومدققا بخمس لغات، وأن إجمالي ما تم توزيعه من سماعات لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين (2370) سماعة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه الخدمة وفق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.

// انتهى //

16:41ت م

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مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية اليوم بترجمة خطبة الجمعة إلى خمس لغات وهي: (الإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والمالية، والفارسية)، عبر منصة (منارة الحرمين) وخمس موجات إذاعية، ويأتي ذلك منذ عودة المصلين إلى أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه بلغ عدد المستفيدين لهذا اليوم من منصة منارة الحرمين (4689) مستفيدا، وأن القائمين على ترجمة خطبة الجمعة من المسجد الحرام (31) مترجما ومدققا بخمس لغات، وأن إجمالي ما تم توزيعه من سماعات لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين (2370) سماعة.وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للتسهيل على غير الناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم للاستفادة من هذه الخدمة وفق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.// انتهى //16:41ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / (31) مترجماً ومدققاً ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بخمس لغات لجميع العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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