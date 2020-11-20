السعودية اليوم/ اللجنة الميدانية لتصحيح مساكن العمّال بسكاكا تُزيل 11 مبنى مخالفاً للاشتراطات



سكاكا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شرعت اللجان الميدانية لمتابعة مساكن العمال بمدينة سكاكا في إزالة المباني المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة 11 مبنى أمس من خلال اللجان التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أنه سيتم إزالة دفعة أخرى اليوم، مشيرا إلى عدم تهاون اللجان في تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المباني المخالفة للاشتراطات.

وأوضح أن اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا وجّهت في وقت سابق إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وتم وضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة للأمانة .

وكانت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة منطقة الجوف قد باشرت أعمالها الميدانية منذ صدور التوجيهات الكريمة بذلك وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى، وأحيلت بيانات هذه المباني إلى الأمانة لمعالجة وضعها ومدى نظاميتها ، فتم تشكيل لجان ميدانية من الأمانة وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع هذه المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء.

//انتهى//

16:31ت م

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سكاكا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسبمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شرعت اللجان الميدانية لمتابعة مساكن العمال بمدينة سكاكا في إزالة المباني المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة 11 مبنى أمس من خلال اللجان التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أنه سيتم إزالة دفعة أخرى اليوم، مشيرا إلى عدم تهاون اللجان في تطبيق الأنظمة والتعليمات على جميع المباني المخالفة للاشتراطات.وأوضح أن اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا وجّهت في وقت سابق إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنيا لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وتم وضع ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المشار إليها بواسطة اللجان الميدانية التابعة للأمانة .وكانت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة منطقة الجوف قد باشرت أعمالها الميدانية منذ صدور التوجيهات الكريمة بذلك وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنيا كمرحلة أولى، وأحيلت بيانات هذه المباني إلى الأمانة لمعالجة وضعها ومدى نظاميتها ، فتم تشكيل لجان ميدانية من الأمانة وقامت بإعداد التقارير اللازمة عن وضع هذه المباني وتحديد مخالفات أنظمة واشتراطات البناء.//انتهى//16:31ت م0076

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