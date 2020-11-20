السعودية اليوم/ مطار الأحساء يطلق مشاركته في حملة "لنجعلها خضراء"



الأحساء 5 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أطلق مطار الأحساء الدولي أمس مشاركته في حملة" لنجعلها خضراء" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وذلك بغرس أنواع من النباتات المختلفة التي جرى تجهيزها مسبقاً داخل حرم المطار.

وأوضح مدير المطار عايد عبدالله الهاجري أنه سيجري استكمال غرس بقية النباتات في الأماكن المختلفة، وفي المواقع الصحراوية المحيطة، والاستفادة من المبادرات والفعاليات المميزة.

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16:16ت م

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