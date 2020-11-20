السعودية اليوم / تكريم اللجان والجهات المشاركة بمزاد السليمي الأول للإبل



حائل 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

رعى محافظ السليمي مشعل غازي الرمالي أمس حفل تكريم القائمين على مزاد السليمي بنسخته الأولى للجهات الحكومية المشاركة والإعلاميين ، بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة وأعضاء المجلس المحلي .

وأوضح الرمالي أن المهرجان -الذي انطلق في 15 ربيع الأول الماضي لمدة خمسة عشر يوما- حقق الأهداف المرجوة منه، والنهوض بالروافد الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المحافظة من أصحاب الإبل والأسر المنتجة وجميع الأنشطة التجارية المختلفة , مشيداً بدور اللجنة القائمة على المزاد , ودور الجهات الحكومية بالمحافظة على مشاركتها الفاعلة -كلّ فيما يخصه- طيلة أيام المزاد, مثمناً للمشاركين والزوار وعيهم والتزامهم بالاحترازات الوقائية التي وُضعت من قِبل اللجنة المنظمة لمنع انتشار

من جهته أوضح المشرف العام على المزاد عبيد الحربي أن هذه النسخة الأولى من المهرجان لهذا العام تعد تجربة أولى ناجحة، مؤكداً أن جميع الملاحظات التي تم رصدها ستؤخذ بعين الاهتمام في النسخ القادمة، مما سيسهم برفع مستوى المزاد القادم بإذن الله .

// انتهى //

16:12ت م

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حائل 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسرعى محافظ السليمي مشعل غازي الرمالي أمس حفل تكريم القائمين على مزاد السليمي بنسخته الأولى للجهات الحكومية المشاركة والإعلاميين ، بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة وأعضاء المجلس المحلي .وأوضح الرمالي أن المهرجان -الذي انطلق في 15 ربيع الأول الماضي لمدة خمسة عشر يوما- حقق الأهداف المرجوة منه، والنهوض بالروافد الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المحافظة من أصحاب الإبل والأسر المنتجة وجميع الأنشطة التجارية المختلفة , مشيداً بدور اللجنة القائمة على المزاد , ودور الجهات الحكومية بالمحافظة على مشاركتها الفاعلة -كلّ فيما يخصه- طيلة أيام المزاد, مثمناً للمشاركين والزوار وعيهم والتزامهم بالاحترازات الوقائية التي وُضعت من قِبل اللجنة المنظمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جهته أوضح المشرف العام على المزاد عبيد الحربي أن هذه النسخة الأولى من المهرجان لهذا العام تعد تجربة أولى ناجحة، مؤكداً أن جميع الملاحظات التي تم رصدها ستؤخذ بعين الاهتمام في النسخ القادمة، مما سيسهم برفع مستوى المزاد القادم بإذن الله .// انتهى //16:12ت م0074

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