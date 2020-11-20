السعودية اليوم / الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية



بيروت 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في أجواء المدن والقرى في جنوب للبنان، منتهكا قرار مجلس الأمن رقم 1701 .

وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق مدينة النبطية وبلداتها، وصولًا إلى إقليم التفاح في الجنوب اللبناني حيث نفذت غارات وهمية على علو منخفض ووصلت إلى أجواء مجرى الليطاني،وقلعة الشقيف،ويحمر، وارنون، وكفرتبنيت، والدوير، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة .

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15:47ت م

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