السعودية اليوم / أكثر من 57 ألف منشط ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة لحملة الصلاة نور



مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ( 57178) منشطاً من خلال العمل الميداني والتوعوي لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات والجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية، وذلك خلال الثلث الأول من العام الحالي .

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن ذلك تفعيلاً لبرامج وأنشطة حملة الصلاة نور عبر عدة وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن.

وأكد العمري مواصلة الجهود وتفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات( 8.569.30) مستفيداً

وأشار إلى أن هذه البرامج تحظى بدعم من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظهم الله-.

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15:34ت م

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