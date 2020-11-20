السعودية اليوم / تسجيل 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 868 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.

// انتهى //

15:07ت م

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إسلام آباد 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368665 حالة، منها 33562 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 868 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327542 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7561 حالة وفاة.// انتهى //15:07ت م0062

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