السعودية اليوم / الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة اخوة من بيت كاحل



الخليل 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة إخوة من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل .

وذكرت مصادر أمنية محلية في الخليل أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت : مطيع محمد بدوي زهور وإخويه معاذ ونضال أثناء تواجدهم في منطقة "رهط" داخل أراضي 1948 .

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14:54ت م

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