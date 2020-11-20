شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين لوزير الخارجية الفرنسي:حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية في جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وفرنسا.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا تكن الاحترام للإسلام وأنها حريصة على دعم الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثيمين لوزير الخارجية الفرنسي:حرية التعبير لا تعني الإساءة للأديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.