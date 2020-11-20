التمويلات الطارئة تحلق بالدولار الأمريكي وسط الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع الدولار اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي، بعد دعوة وزير الخزانة الأمريكي.

وكان ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، دعا إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



ورغم تحرك منوتشين بتخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة تقوم بدورها المهم كمصد" في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.

وقلص الإعلان التفاؤل الناجم عن تقارير ذكرت أن أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على استئناف محادثات بشأن حزمة تحفيز أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.

وسجل مؤشر الدولار 92.335 بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، ليستقر خلال اليوم بعد أن نزل أثناء الليل ثم ارتفع مجددا مع فتح الأسواق الأوروبية. وعزا محللون أجواء الحذر إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لكن الدولار منخفض بنحو 0.5% في الأسبوع، إذ تلقت المعنويات في سوق العملة الدعم من فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإحراز تقدم صوب تطوير لقاح لكوفيد-19.

ويسجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطرة، أفضل أداء شهري مقابل الدولار الأمريكي منذ أبريل/نيسان من حيث التغير بالنسبة المئوية.

وانخفض الين الياباني نحو 0.1% مقابل الدولار إلى 103.84 بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.18725 بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي محدود.

وتقترب بتكوين، لكنها لم تتجاوز، أعلى مستوى في 3 سنوات الذي سجلته يوم الأربعاء عند 18 ألفا و483 دولارا.