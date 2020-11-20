محمد بن مسعود - الدمام - 410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.فلسطين فيروس كورونا الجديد 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 03:53 PM 410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت فلسطين، 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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