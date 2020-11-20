محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 2039926 إصابة والضحايا 35311 سجلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة. وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 03:44 PM الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 2039926 إصابة والضحايا 35311 روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا سجلت روسيا اليوم 24318 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و461 حالة وفاة. وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه الأرقام إلى 2039926 إصابة، و35311 وفاة. الكلمات المفتاحية ، روسيا تسجل 24318 إصابة جديدة و461 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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