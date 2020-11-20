محمد بن مسعود - الدمام - بموجب اتفاق وقف القتال.. أذربيجان تستعيد إقليم أغدام من أرمينيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-20 استعادت أذربيجان اليوم السيطرة على منطقة أغدام من أرمينيا بالقرب من ناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بين الدولتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أنه بموجب الإعلان الثلاثي (وقف الأعمال العدائية) الموقع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة أرمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام في 20 نوفمبر".

من جهة أخرى، يجري نشر نحو 2000 جندي روسي لحفظ السلام من أجل ضمان احترام المتحاربين لوقف إطلاق النار. 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 02:55 PM اخر تعديل 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 03:45 PM يجري نشر2000 جندي روسي لحفظ السلام يجري نشر2000 جندي روسي لحفظ السلام استعادت أذربيجان اليوم السيطرة على منطقة أغدام من أرمينيا بالقرب من ناغورني قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع بين الدولتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أنه بموجب الإعلان الثلاثي (وقف الأعمال العدائية) الموقع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة أرمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام في 20 نوفمبر".

من جهة أخرى، يجري نشر نحو 2000 جندي روسي لحفظ السلام من أجل ضمان احترام المتحاربين لوقف إطلاق النار. ، بموجب اتفاق وقف القتال.. أذربيجان تستعيد إقليم أغدام من أرمينيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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