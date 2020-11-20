السعودية | السعودية: برئاستنا مجموعة الـ20 واجهنا تحديات كورونا بعزيمة

شكرا لقرائتكم السعودية: برئاستنا مجموعة الـ20 واجهنا تحديات كورونا بعزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مجموعة الـ20 افتراضياً، إن المملكة برئاستها لدول مجموعة العشرين هذا العام "واجهت تحديات جائحة كورونا بعزيمة وإصرار واقتدار".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزير قوله إن "المملكة وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات جائحة كورونا، وأولت اهتماماً خاصاً بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماتهم والمجالات التي تمس حياتهم".

وأضاف: "المملكة تسعى إلى دفع حلول السياسات لمعالجة الوباء، والعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات لتحقيق هذه الحلول".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية "سعت انطلاقاً من مسؤوليتها إلى حشد الجهود الدولية وعقد المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية على المستوى الوزاري ومجموعات التواصل المختلفة إيماناً بأهمية التعاون الدولي المشترك".