، كورونا.. اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة و4477 إصابة في بلجيكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت اليابان اليوم 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و21 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 126746 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1985 وفاة، مشيرة أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والاصابات التي سجلت على متن سفينة (دايموند برينسيس) السياحية.

بلجيكا

سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 171 حالة وفاة و4477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 15196 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 550264 حالة.اليابان فيروس كورونا الجديد