محمد بن مسعود - الدمام - 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 02:38 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة كورونا في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة سجلت تونس 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 84995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2611 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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