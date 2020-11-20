محمد بن مسعود - الدمام - بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية ملاوي اسينهوار أندوا ساكسون مكاكا، في مقر وزارة الخارجية. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 02:32 PM بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية ملاوي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية ملاوي التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية ملاوي اسينهوار أندوا ساكسون مكاكا، في مقر وزارة الخارجية. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية ملاوي ،

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