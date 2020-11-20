فيديو.. عراقيون في حفر الباطن: حب السعودية في قلوبنا وخيرها علينا

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

عبر عدد من المقيمين العراقيين في محافظة حفر الباطن عن حب السعودية وقادتها وشعبها، مؤكدين أن المملكة تعتبر بالنسبة لهم وطنهم الأول بعد أن استقروا فيها عدة عقود مع أبنائهم.

وذكر عبد الله أبو عامر أنه مستقر في المملكة منذ 42 عامًا هو وأسرته؛ وأبناؤه درسوا في المملكة وتخرجوا بعد ذلك أطباء وعند ذهابهم للعمل في العراق لم يتحملوا فراق المملكة وغادروها بالدموع لحبهم الكبير لها لأنهم ولدوا فيها.

ويضيف أبو عامر، حب المملكة في قلوبنا لأننا عشنا فيها وخيرها كبير علينا وبدونها نحن لا شيء وأسأل الله أن يعز حكومتها وشعبها.

بدوره قال رحيم عظيم، المستقر في حفر الباطن منذ 43 عامًا: المملكة تعتبر بلدي الأول لأنني عشت بها منذ أن كان عمري 17 سنة وبفضلها كونت أسرة وأنشأت منزلًا واشتريت مزرعة وذلك كله بفضل وخير المملكة.

من جانبه أكد عامر حسن أن المملكة تعتبر بالنسبة له بلده الذي تربى به وأنه يلقى معاملة طيبة من قبل المواطنين السعوديين، ولم يتذكر أنْ بدر منه خطأٌ طيلة الـ40 عاماً التي عاشها بينهم، مشيرًا إلى أن المملكة والعراق تربطهما الإخوة والعلاقات الطبية منذ سنوات.

وتستذكر أم مهوس أقدم بائعة في سوق حفر الباطن القديم أن العراقيين كانوا في ذلك الوقت يجلبون البضائع لسوق حفر الباطن من التمر و”التمن” العراقي بالإضافة إلى الأقمشة وعدة بضائع أخرى.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، رعى أمس الأربعاء، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر، وذلك عقب الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

