لحظة مرعبة.. رجل يدفع امرأة غريبة عنه تحت عجلات مترو الأنفاق ! 

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لحظة صادمة لرجل قام بدفع امرأة غريبة عنه تحت مسار عجلات قطار مترو الأنفاق في إحدى محطات مانهاتن، الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد نجت المرأة الأربعينية، التي لم يكشف عن هويتها، بأعجوبة مع إصابات طفيفة فقط، حيث تمكنت في ثوان معدودة من الاستلقاء بين مسار عجلات القطار.

وبحسب التقارير، فإن السيدة ظلت عالقة في مكانها ولم يستطع أحد نجدتها وأثناء ذلك مر عليها قطاران قبل أن تأتي قوات الطوارئ لنجدتها.

وقالت الشرطة إن الجاني، أديتيا فيمولاباتي، الذي اتضح أنه مشرد ويبلغ 24 عامًا قام بتسليم نفسه على الفور بعد الهجوم غير المبرر، وقد وجهت إليه تهمة الشروع في القتل والاعتداء وتعريض الجمهور للخطر.

ووفقًا لشبكة CBS، قال شهود عيان إنهم رأوا فيمولاباتي يسير ويتمتم بكلمات غير مفهومة، قبل أن يدفع المرأة تحت عجلات القطار قبل ثوانٍ من دخوله المحطة، وبعد أن قام بفعلته لم يتفوه بكلمة ولم يحاول الهرب.

وهرع أفراد الطوارئ إلى مكان الحادث بعد تلقي العديد من مكالمات الطوارئ، ووجدوا الضحية عالقة بين مسار العجلات مع إصابة بسيطة في الرأس، وأمروا بإغلاق السكة الحديدية حتى يتم إنقاذ السيدة.

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وقال رجال الشرطة إن إصاباتها اعتبرت غير مهددة للحياة وإنها كانت متيقظة وواعية لما حدث لها، ولكنها نُقلت إلى المستشفى بسبب وقوعها تحت تأثير الصدمة.



