2020-11-20

الكرملين: هذه الملفات ستناقشها قمة العشرين غدًا برئاسة السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك غدًا السبت في قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الفيديو، حيث سيبحث القادة العالميون قضايا فيروس كورونا والطاقة والمناخ ومكافحة الفساد.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له اليوم الجمعة: “سيناقش القادة قضايا التغلب على عواقب وباء فيروس كورونا، وضمان وصول الجميع إلى اللقاحات، وتعزيز النظم الصحية، وإنعاش الاقتصاد العالمي والعمالة والتجارة الدولية”.

وحسب البيان، فإن القمة التي ستعقد برئاسة السعودية، ستتناول أيضًا “قضايا التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة والطاقة ومكافحة الفساد”.

وبصفتها رئيس G20 في عام 2020، تلعب السعودية دورًا حاسمًا في قيادة وتنسيق أجندة مجموعة العشرين والحرب العالمية ضد وباء كوفيد-19 لحماية الأرواح وسبل العيش وحماية الاقتصاد العالمي.

وفي القمة التاريخية الاستثنائية للقادة التي عقدت في 26 مارس 2020، اتفق القادة على بذل قصارى جهدهم للتغلب على الوباء، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لحماية الأرواح، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل أعضاء G20 بما يتماشى مع الرؤية لحماية الناس ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.

واتخذ أعضاء مجموعة العشرين إجراءات لمكافحة الوباء من خلال المساهمة في بداية الأزمة بأكثر من 21 مليار دولار موجهة نحو أدوات التشخيص وتوفير العلاج لصالح البشرية.

