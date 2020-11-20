أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 PS5 

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انتظر عشاق أجهزة الألعاب الإلكترونية بفارغ الصبر طرح جهاز بلاي ستيشن 5 (PS5) من شركة سوني، وفيه يستطيع المستخدمون الاستمتاع بردود فعل لمسية مذهلة بسبب تقنية وحدة التحكم DualSense، بالإضافة إلى جودة رائعة أيضًا بفضل دقة الـ 4K.

وأبرز موقع IGN الأمريكي المتخصص في ألعاب الفيديو أفضل 10 ألعاب تم طرحها وهم كما يلي:

أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5

1- شبح تسوشيما Ghost of Tsushima

تاريخ الإصدار: 17 يوليو 2020، وهي لعبة فيديو من نوع الأكشن والمغامرات من تطوير سكر بنش برودكشنز وسوني إنتراكتيف إنترتينمنت، وتدور اللعبة حول آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما خلال الغزو المغولي لليابان.

وتحتوي اللعبة على ترجمة عربية للقوائم والحوار، والنسخة العربية أُصدرت تحت عنوان شبح تسوشيما.

وفي PS5 فإن تجربة اللعبة مثيرة أكثر من أي وقت مضى، وهناك الآن تحديث Legends المجاني الذي يمكن اللعب من خلاله، وهو مليء بالتحديات المذهلة، الأمر الذي يجعل هذه اللعبة واحدة من أفضل التجارب التعاونية المتوفرة على PS5 عند الإطلاق.

2- God of War

تاريخ الإصدار: 20 أبريل 2018 وتأتي من المطور استوديو سانتا مونيكا بتأثيرات جديدة على بلاي ستيشن 5 وأداء أكثر متعة مما كان عليه بالفعل، وفي حال نجاح هذه النسخة فإنه من المتوقع أن يتم إصدار أكثر من سلسلة.

3- Sackboy

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور سومو ديجيتال، وتُعد هذه اللعبة ممتعة وساحرة وتتميز بمغامرة مبهجة يمكن لعبها منفردة أو تعاونية، وتحتوي على متعة بصرية ليست غريبة على سوني.

4- The Pathless

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور Giant Squid وهي لعبة فيديو من نوع الأكشن والمغامرات تتميز ببساطة الحركة من الجري والقفز إلى التزحلق عبر الغابات والهضاب الصخرية والجبال المغطاة بالثلوج، ما يخلق متعة خاصة للاعبين في عالم يشجع على الاستكشاف ويرضي فضولك، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الألغاز الذكية والمعارك ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب إثارة.

5- Bugsnax

صدرت لعبة فيديو المغامرات في 12 نوفمبر 2020 من المطور Young Horses الذي واصل خططه في بناء عالم من الألغاز حيث يستكشف اللاعبون جزيرة غامضة ويتعرضون لقصة دافئة مليئة بالتقلبات والانعطافات المشؤومة.

6- الرجل العنكبوت Remastered

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور Insomniac Games.

كانت لعبة Marvel’s Spider-Man بالفعل واحدة من أفضل ألعاب الأبطال الخارقين على الإطلاق، لكن نسخة Remastered رفعتها إلى مستوى جديد، بتحديثات مرئية جذابة وترقيات الرسوم المتحركة للوجه ودقة 4K ودعم HDR، كما تم إضافة تحسينات على شخصية سبايدي ومنح خيارات جديدة.

7- Astro’s Playroom

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور SIE Japan Studio.

تعد وحدة التحكم DualSense واحدة من أكثر الخصائص المميزة لجهاز PS5، حيث إن ردود الفعل اللمسية الدقيقة والمحفزات المستخدمة بشكل استراتيجي تخلق مستوى من الانغماس لا مثيل له، ولا يوجد مكان يعرض خصائص هذه التقنية أفضل من غرفة اللعب في Astro والتي تم تصميمها لإظهار قدرات وحدة التحكم Dualsense.

واللعبة تأتي مثبتة مسبقًا على كل وحدة تحكم وتضم مجموعة مبهجة من عوالم PS5 لاستكشافها جميعًا.

8- Assassin’s Creed Valhalla

تاريخ الإصدار: 10 نوفمبر 2020 من المطور Ubisoft Montreal الذي يثبت في كل مرة أن جعبته لا تخلو من التطورات المدهشة، وتركز القصة حول توسع الفايكنج في إنجلترا خلال القرن التاسع، ويمكنك خلال Assassin’s Creed Valhalla بناء مستوطنتك الإسكندنافية الناشئة، واكتشاف معدات فريدة وقدرات قوية، مع مناظر طبيعة تشمل الجبال الجليدية في النرويج والأنهار المنحنية في إنجلترا بدقة 4K المذهلة.

9- Demon’s Souls

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور Bluepoint Games وتمثل اللعبة واحدة من أعمق وأغنى التجارب وأكثرها تحديًا على وحدة التحكم.

10- الرجل العنكبوت: مايلز موراليس

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر 2020 من المطور Insomniac Games، وفي هذه السلسلة يتم إرسال بيتر باركر في إجازة ويترك نيويورك في رعاية تلميذه مايلز موراليس، والتحسينات في هذه اللعبة ليست تجميلية فقط، بل إن البطل نفسه حظي بعدد من القدرات الخارقة أكثر من بيتر باركر.



