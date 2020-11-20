تقويم التعليم تعلن مواعيد الاختبارات ومعايير وضوابط الرخصة المهنية

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

معايير ومسارات مهنية:

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، المعايير والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وعددها (37) تخصصًا بالإضافة إلى المعايير التربوية العامة، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا التطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، حيث تتكون المعايير من ثلاثة مجالات رئيسية: الأول يعنى بالقيم والمسؤوليات المهنية ويركز على مسؤوليات المعلم المهنية داخل الصف الدراسي وخارجه، ويتضمن ثلاثة معايير هي الالتزام بالقيم الإسلامية السمحة وأخلاقيات المهنة، والتطوير المهني المستمر، والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.

والثاني المعرفة المهنية، ويركز على المعارف التي يحتاج إليها المعلم لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، ويتضمن الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية ومعرفة الطلاب وكيفية تعلمهم، ومعرفة المنهج وطرق التدريس العامة، والتمكن من مجال التخصص، الذي سيقوم بتدريسه ومستجداته وطرق تدريسه، أما المجال الثالث فهو الممارسة المهنية، ويركز على ممارسات المعلم الفعال والخيارات التي ينبغي له إتاحتها لتيسير تعلم الطلاب من خلال التخطيط للوحدات الدراسية وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب ومليئة بالثقة والاحترام، ومحفزة على التفكير والتحدي الذهني في ضوء توقعات أداء عالية من الطلبة للتعلم والتحصيل، بالإضافة إلى مهارة استخدام الأساليب المختلفة والفعالة في تقويم تعلم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة البناءة والمفيدة.

التخصصات المشمولة:

وأوضحت الهيئة أن المعايير والمسارات المهنية تشمل بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات وهي: (تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات العلوم الفيزياء الكيمياء الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، التاريخ، الجغرافيا، صعوبات التعلم التربية الفكرية، العوق السمعي، العوق البصري، التوحد، مهارات البحث ومصادر المعلومات، التدريبات السلوكية التربية الفنية، التربية الصحية والبدنية، رياض الأطفال، التربية الاسرية، الإرشاد الطلابي الإشراف التربوي، القيادة المدرسية، الموهوبين، العلوم الإدارية، علم الأرض، علم النفس، علم الاجتماع، تدريبات النطق، الاجتماعيات، ومنها ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة العربية، العلوم اللغة الإنجليزية).

معايير مهنية متخصصة:

ولفتت الهيئة إلى أن التخصصات المشمولة في الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية والمعتمدة قد روعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية والاختبارات المناسبة لمستوي التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي (بكالوريوس) فما فوق.

وكشفت الهيئة أنه سيدشن نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 2020/12/1م، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 2020/12/6م، المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات؛ فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 2020/12/15م، وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية اختبار التخصص) خلال الفترة من 23-2021/1/30م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20-2021/3/26م، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30م.

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس، متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون المؤهل دون الجامعي.

وأكدت الهيئة أنه ستصدر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل والحاصلين على اختبار كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي في حال تحقيق درجات الاجتياز المقرة الرخصة معلم ممارس من 50 إلى 69 درجة، ورخصة معلم متقدم من 70 إلى 79 درجة، ورخصة معلم خبير من 80 درجة فأعلى في كلا الاختبارين (العام والتخصصي) على أن يتم المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم أو رتبة معلم خبير حسب المؤهل العلمي، وفي حال عدم تحقيق الدرجة المحددة لأي رخصة في أي من الاختبارين سمن الرخصة للمستوى الأقل في نطاق الدرجة الأقل لأي من الاختبارين، حتى وإن كانت سنوات الخبرة في مستوى الرخصة الأعلى، وفق الضوابط الخاصة بمنح الرخصة، ويستثنى من شرط المدة لرخصة معلم متقدم من يمارسون الإشراف التربوي أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من شاغلي المستويات السادس، أو الخامس، أو الرابع قبل تاريخ 19 ربيع الثاني 1441ه، كما ورد في تعديلات لائحة الوظائف التعليمية.

التعليم الأهلي:

وفيما يخص معلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي؛ فإنه يتطلب على المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم، حسب الضوابط المعتمدة للحصول على الرخصة المهنية في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تطبيق الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.

الجدير بالذكر، أنه ستصدر رخصة معلم ممارس لكل من حصل على 50 درجة فأعلى في اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات بقسميه (العام والتخصصي) من المتقدمين أو المرشحين الجدد للوظائف التعليمية وحسب الضوابط والإجراءات المعتمدة في الهيئة، وتعد الرخصة المهنية جزءا من منظومة متكاملة متعلقة بتطوير الوظائف التعليمية والمهنية، وتشجيع المعلمين والمعلمات على التطوير والتحسين المستمر.



