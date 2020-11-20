رئاسة الحرمين تبدأ تفعيل منهجية تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية

2020-11-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عقد مكتب إدارة المشاريع PMO اجتماعًا خاصًا مع مديري المشاريع، لتفعيل منهجية الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية، والتي تتضمن ضمن بوابات المراحل الخاصة بالمنهجية مرحلة تنفيذ المشروع، ويعتبر مكتب إدارة المشاريع المسؤول عن متابعة إنجاز مخرجاتها وإجراءاتها المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للرئاسة (٢٠٢٤).

ويأتي ذلك بهدف التعريف بمكتب إدارة المشاريع PMO ودوره في الهيكل التنظيمي المعتمد لحوكمة ومنهجية مبادرات الخطة الاستراتيجية إضافة لشرح خارطة العمل التي تسهل الإجراءات والمتطلبات من عملية البدء في التنفيذ وحتى عملية إغلاق المشروع.

كما تقدم مكتب إدارة المشاريع بالشكر الجزيل لجميع مديري المشاريع على تفاعلهم وحضورهم، متمنيًا لهم تحقيق أهداف ومكتسبات المشاريع المنفذة بما يعود بالنفع والفائدة، تحقيقًا لرؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي تعمل بروح الفريق الواحد كل حسب اختصاصه للوصول للهدف المنشود حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

