شكرا لقرائتكم خبر عن إنزال نافذة المركبة دون ارتداء كمامة يعرضك للمخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحرص الجهات الأمنية على متابعة التزام وتقيد أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي عدوى فايروس كورونا المستجد، الممثلة بتغطية الفم والأنف بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية، وتحقيق التباعد الاجتماعي لمسافات آمنة، وعدم التجمع لأكثر من 50 شخصا في مكان واحد، وغيرها من الاحترازات الوقائية.

وتتابع مختلف الجهات الأمنية والرقابية ميدانيا تطبيق هذه الاحترازات، وتعمد إلى إنزال العقوبات المحددة نظاما بحق المخالفين بكل صرامة ودون تراخٍ، حفظاً لسلامة وصحة الجميع.

وفي ظل المتابعة المستمرة، يشدد أفراد الأمن على التزام قائدي المركبات بارتداء الكمامات في جميع حالاتهم، ورغم أنه بإمكان الشخص إذا كان بمفرده داخل مركبته عدم ارتداء الكمامة، إلا أنه عند استيقافه من قبل رجال المرور في نقاط التفتيش أو غيرها، فإنه يجب عليه ارتداء الكمامة قبل إنزال نافذة المركبة، إذ إن إنزال النافذة دون ارتداء الكمامة يعرض قائد المركبة لإيقاع المخالفة بحقه.