شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح قيمة مخالفة عدم ترك مسافة بين المركبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في «تويتر» أن عدم ترك السائق مسافةً كافيةً بين مركبته والمركبة التي أمامة تُعَدُّ مُخالفةً مروريةً، ترواح قيمتها ما بين 150-300 ريال.



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