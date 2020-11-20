السعودية | قرقاش: قمة العشرين تؤكد الدور المركزي للرياض

شكرا لقرائتكم قرقاش: قمة العشرين تؤكد الدور المركزي للرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة، وهو موقع طالما ارتبط بالاستقرار والازدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية.

وأضاف قرقاش: "من الإمارات، كل التمنيات المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية".

هذا وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، برئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين.

وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم.

وقال إن المملكة أثبتت دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على كافة المستويات خلال فترة ترؤسها لمجموعة العشرين.