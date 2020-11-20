محمد بن مسعود - الدمام - 20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:50 PM رسمياً.. تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وتحديد مواعيد الاختبارات رسمياً.. تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وتحديد مواعيد الاختبارات أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستدشّن نظام إصدار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات بعد 10 أيام، وتحديداً في الأول من ديسمبر المقبل. ونشرت الهيئة المعايير والضوابط ومواعيد الاختبارات. الكلمات المفتاحية ، رسمياً.. تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وتحديد مواعيد الاختبارات ،

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