- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648؛ ليصل الإجمالي إلى 879564 إصابة.
وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:39 PM
ليصل إجمالي الإصابات إلى 879564 إصابة والوفيات 13630كورونا في ألمانيا: 23648 إصابة جديدة وتسجيل 260 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648؛ ليصل الإجمالي إلى 879564 إصابة.
وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.
، كورونا في ألمانيا: 23648 إصابة جديدة وتسجيل 260 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في ألمانيا: 23648 إصابة جديدة وتسجيل 260 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.