، كورونا في ألمانيا: 23648 إصابة جديدة وتسجيل 260 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليصل إجمالي الإصابات إلى 879564 إصابة والوفيات 13630

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 23648؛ ليصل الإجمالي إلى 879564 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 260 وفاة جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13630 حالة وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد