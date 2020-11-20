- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجّلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:36 PM
جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارجالصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجّلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.