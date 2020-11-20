، الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبينة أنها سجّلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد