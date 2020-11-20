شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول على أملج والوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت مدينتي أملج والوجه اليوم الجمعة أمطار غزيرة وجريان سيول منذ الصباح . شهدت مدينتي أملج والوجه اليوم الجمعة أمطار غزيرة وجريان سيول منذ الصباح . وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين مشاهد من السحب الكثيفة والأمطار الغزيرة التي صنعت ما يشبه شلالات في مشاهد بديعة . وكانت " الأرصاد " قد نبهت اليوم بهطول أمطار على بعض المناطق وأتربة مثارة على مناطق أخرى . إقرأ أيضاً:

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