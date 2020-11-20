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شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان": بطلان أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل بالمدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الجمعة على حق الطفل في التعليم وبطلان أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس .
وقالت " حقوق الإنسان " أن لكل طفل الحق في التعليم ولا يجوز أن يحول اي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها .
كما أكدت أن والد الطفل أو من له الحق في حضانته أو يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في إنقطاعه ، ويتم الرفع بذلك للجهات المختصة .
وأشارت أن المدارس والمؤسسات التربوية تلتزم بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها الحرمان من التعليم أو التسبب في إنقطاعه ، كما تلتزم بوضع السياسات الكفيلة لحمايتهم من أي أذى .
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