شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوضح تأثير الزنجبيل على تناول أدوية القسطرة والإسبرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين حقيقة تأثير الزنجبيل مع المرضى الذين يعتمدون على تناول أدوية القسطر والإسبرين . أوضح الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين حقيقة تأثير الزنجبيل مع المرضى الذين يعتمدون على تناول أدوية القسطر والإسبرين . وقال " النمر " أنه إذا كان " الزنجبيل " أقل من 2 جرام يومياً فهو لا يتعارض مع هذه الأدوية .

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