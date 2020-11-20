بالصور.. تحذيرات لأهالي القصيم من تناول الجراد أو بيعه أو لمسه

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهالي منطقة القصيم من تناول الجراد أو لمسه أو بيعه مع إستمرار عمليات رش المبيدات لمكافحته وتطهير الأراضي الزراعية . حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهالي منطقة القصيم من تناول الجراد أو لمسه أو بيعه مع إستمرار عمليات رش المبيدات لمكافحته وتطهير الأراضي الزراعية . كما دعت الوزارة المزارعين لعدم إخراج المواشي والطيور من الحظائر في المناطق التي تتعرض للرش الكيماوي نظراً لخطورتها . وأكدت الوزارة مواصلة عمليات المكافحة بعد تعرض المنطقة أمس لغزو أسراب من الجراد ، حتى يتم القضاء عليها نهائياً .

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