شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" توضح موقف أصحاب تأشيرات السفر السارية للهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت " الخطوط السعودية " اليوم الجمعة موقف أصحاب تأشيرات السفر السارية من وإلى الهند . أوضحت " الخطوط السعودية " اليوم الجمعة موقف أصحاب تأشيرات السفر السارية من وإلى الهند . وأكدت أن جميع الرحلات من وإلى الهند لا زالت معلقة كشأن الرحلات الدولية . كما أكدت أن الجهات المختصة ستعلن قبل السماح بإستئناف الرحلات الجوية بفترة كفية ، وسيتم فتحها في يناير المقبل .

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