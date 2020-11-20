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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ،الشروط والوثائق المطلوبة لقبول طلب تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة أنه لابد أن يكون الطلب مقدم خلال سنة من تاريخ 5 جماد أول 1442هجريا ، ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا تنفي المصورات الجوية او المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9-11-1387هجريا، ويجب ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات”.

وأضافت أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عن طريق منصة إحكام الرقمية والتي سيتم إطلاقها بتاريخ 5/5/1442

Source slaati

