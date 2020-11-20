عائلة الطيار المختفي في الفلبين تؤكد أنه على قيد الحياة

︎ :

.



كشفت عائلة الطيار عبدالله الشريف، الذي اختفى في الفلبين، عن معلومات جديدة تفيد بأن الطائرة اختفت ولم تتحطم، مؤكدة أن عبدالله ومرافقه الفلبيني على قيد الحياة.

وقالت عائلة الشريف إن المعلومات التي حصلوا عليها من السلطات الفلبينية تتمحور حول العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين، وفقا ل”عكاظ”.

وأضافت الأسرة أن أحد زملاء الطالب المختفي أكد أنه اتصل على الهاتف المحمول الخاص به بعد أسبوع من اختفائه، وتلقى ردا لمدة 5 دقائق وتحدثت فيه امرأة ثم أغلقت الخط.

ويذكر أن فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن الهواتف التي كان يحملها الطيار المفقود لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

Source slaati

