وزير الطاقة يكشف وجود آلية لتيسير تظلم مستهلكي الكهرباء

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أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الوزارة تعمل على آلية تستهدف تيسير تظلم مستهلكي الكهرباء.
وأضاف، لـ”عكاظ”، أن الآلية تهدف لجعل التظلم يتم بشكل أسرع، ليحصل المستهلك على حقه.
ومن جهته، فقد أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عبدالرحمن آل إبراهيم، أن الهيئة حريصة على وصول الخدمة إلى المستهلك بشكل دائم.
Source slaati
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