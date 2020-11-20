“التأمينات” توضح الفئات المستحقة ‏لمعاش المتقاعد بعد وفاته

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جددت المؤسسة العامة للتأمينات تأكيدها أن هناك 8 فئات ‏هم الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق معاش المتقاعد عقب وفاته.‏

وأوضحت أن المطلقة طلاقا رجعياً، متى حدثت الوفاة وهي في ‏عدة الطلاق، تستحق معاشًا، بالإضافة لأرملة أو أرامل المشترك ‏المتوفى، وكذلك أرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب ، ‏ويعتبر عاجزًا حكما إذا تجاوز الستين وقت الوفاة.‏

وبينت أن أبناء المشترك المتوفى ضمن الفئات المستحقة حتى ‏عمر 21 سنة ويمدد لـ26 سنة إِذَا كانوا يكملون دراستهم، ولا ‏يشترط أي حد لسن العاجزين منهم، أما البنات فحتى زواجهن.‏

وأشارت إلى أن أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة ‏المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، لهم الحق في ‏المعاش بنفس شروط الأبناء والبنات، وكذلك إخوة وأخوات ‏المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.‏

وأقرت بحق الأب والأم في المعاش، ما داما تحت إعالته حتى ‏تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز ‏الستين ، وكذلك الجد والجدة.‏

Source akhbaar24.argaam

