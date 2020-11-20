“الأحوال المدنية” تجيب عن أكثر الأسئلة الشائعة حول تجديد الهوية الوطنية

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ‏انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا)، دون إحضار ‏أي مستندات ، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.‏

وكشفت عن أنه عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة في منصة أبشر ثم ‏العثور عليها، لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال ‏الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلمها من أي ‏مكتب يتم اختياره.

وأكدت الوكالة أنه يمكن تفويض مَن يتسلم البطاقة نيابة عن صاحبها ‏عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر..، أو إبلاغ ‏الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.‏

Source akhbaar24.argaam

