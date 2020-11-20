“الجضعي” يوضح إجراءات المملكة للحصول على لقاح كورونا وشروطها لإجراء التجارب السريرية (فيديو)

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أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، الإجراءات التي تتبعها المملكة للحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الجضعي، في حوار لقناة “الشرق للأخبار”، إن المملكة استثمرت في هيئة الغذاء والدواء على مدى سنوات طويلة لتوفير مختصين للرقابة على الأدوية واللقاحات من أبناء الوطن.

وأضاف أن المختصين وضعوا 3 معايير للتأكد من مناسبة اللقاحات للاستخدام، أولها التأكد من سلامة اللقاح بألا يكون هناك آثار جانبية تؤثر على صحة الإنسان، أما المعيار الثاني فهو التأكد من فعالية اللقاح، والمعيار الثالث متعلق بجودة هذا اللقاح، أي التأكد من أن كل علبة تُصنع لا يكون بها شوائب تضر بمتلقي اللقاح.

ولفت إلى أن المملكة لم تجر حتى الآن أية تجارب سريرية على اللقاحات، مبدياً استعداد هيئة الغذاء والدواء لاستقبال الموافقات لإجراء الدراسات السريرية، أو تسجيل اللقاحات، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا سلامة المتطوع.

ونوه باستضافة المملكة للمنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020، حيث سيعقد قبل أيام من استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين، لافتا إلى أن استضافة المنتدى تأتي بالتزامن مع ظروف جائحة كورونا عالميًا، وسيناقش فيه سلاسل الإمداد للقطاع الصحي أثناء وبعد الجائحة وسلامة الأغذية.

Source akhbaar24.argaam

