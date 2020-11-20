فيديو.. بوتين يتعرض لنوبة سعال خلال اجتماع على الهواء. و”الكرملين” يعلق

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علق الكرملين على تعرض الروسي فلاديمير بوتين لنوبة سعال خلال اجتماع على الهواء مباشرة، مؤكدا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.
وأكد الكرملين عدم صحة إصابة بوتين بفيروس كورونا، مبيناً أنه اعتذر عن السعال خلال الاجتماع وأكمله دون توقف، وواصفا الأمر بأنه “طبيعي تماما”.
وكان بوتين قد أصيب بنوبة السعال خلال اجتماع مع وزير المالية، أنطون سيلوانوف، ومسؤولين روس آخرين، ورفع بوتين يده على فمه وقال للحضور: “اعذروني”.
Source akhbaar24.argaam
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