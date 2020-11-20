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كشفت وزارة العدل عن تفاصيل صدور حكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بالحضانة.
وأوضحت أن المدعي تقدم بدعوى ضد طليقته الأجنبية يطالب فيها بحضانة ابنته “10 أعوام”، زاعما أن الأم غير صالحة للحضانة، وأنها تعيش في سكن غير آمن ولا تستطيع تسديد الإيجار وتهدده بالسفر بها إلى خارج المملكة.
وردت الأم بأنها حاضنة لابنتها منذ ولادتها ولا صحة لما ذكره طليقها بتهديدها بالسفر بالابنة كونها من مواليد المملكة، وأنها ليست مستعدة للتنازل عن الحضانة، خاصة أن الأب تمر عليه سنتان وثلاث ولا يسأل عن ابنته.
وأشار الأب إلى أنه يزور ابنته كل 6 أو 8 أشهر حسب استطاعته كونه خارج المنطقة التي تسكن فيها.
وأكدت المحكمة أن العبرة في الحضانة بمصلحة المحضون؛ والأم أحق لكونها أعرف بالتربية، وسكوت الأب عن المطالبة بالحضانة كل هذه الفترة قرينة على رضاه عن الأم الحاضنة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بحضانة أم أجنبية لابنتها السعودية بعد مطالبة الأب بحضانتها بزعم أنها تعيش في مكان غير آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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