«توكلنا»: 6 خطوات تسمح لـ«الزائرين» بالتسجيل في التطبيق

أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أنه لتسجيل الزائرين في التطبيق يتطلب وجودهم داخل المملكة.

وقال التطبيق ردًا على استفسار من مقيم بهذا الخصوص: «التسجيل للزائرين يتطلب الوجود داخل المملكة، وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ثم إدخال رقم الجوال وكلمة مرور».

وتساءل أحد المقيمين، عن كيفية التسجيل في التطبيق للزيارة العائلية.

وفي سياق مغاير، أوضح التطبيق أن «تطبيق توكلنا» للأجهزة الذكية يتوافر حاليًا فقط لأنظمة تشغيل آبل (iOS) الإصدار (10.0) وأعلى وأنظمة تشغيل آندرويد (Android) الإصدار (6.0) وأعلى.

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