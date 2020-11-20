تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.. وزارة الموارد البشرية تعلِّق على «العطل»

أكدت أنه جارٍ العمل على الحل
علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وجود عطل بموقع الضمان الاجتماعي وذلك بعد استفسار العديد من المستخدمين حول العطل عند محاولاتهم للتحديث، إذ قال أحدهم متسائلًا: «أحاول أدخل موقع الضمان الاجتماعي لتحديث البيانات والموقع لا يستجيب، أرجو تزويدنا بالإجراء المناسب للتحديث».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تواصلك محل اهتمامنا.. تم التصعيد للإدارة المعنية، وجارٍ العمل على الحل».
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