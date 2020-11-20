في حال تم استئنافها سيتم الإعلان..
جددت الخطوط السعودية التذكير بموقف السفر إلى الهند وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يتم استئناف الرحلات من الهند إلى السعودية للفئة الذين يملكون تأشيرات خروج وعودة سارية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «مازالت جميع الرحلات من/إلى الهند معلقة وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك».
وأضاف: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة».
اقرأ أيضًا:
الخطوط السعودية تنهي استعدادها للمشاركة في العرض الجوي لقمة العشرين
خفض أسعار تذاكر «الخطوط السعودية» لذوي الإعاقة.. الضوابط والشروط
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «الخطوط السعودية» حول سفر أصحاب التأشيرات السارية للهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.