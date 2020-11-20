تنويه من «الخطوط السعودية» حول سفر أصحاب التأشيرات السارية للهند

جددت الخطوط السعودية التذكير بموقف السفر إلى الهند وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى يتم استئناف الرحلات من الهند إلى السعودية للفئة الذين يملكون تأشيرات خروج وعودة سارية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «مازالت جميع الرحلات من/إلى الهند معلقة وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك».

وأضاف: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة».

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