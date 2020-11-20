عبد الله الربيعة: السعودية قدمت دعمًا ماليًا لأبحاث لقاحات كورونا

أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن السعودية قدمت دعمًا ماليًا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا.

وأشار الدكتور عبد الله الربيعة إلى أن النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجِّعة بشكل كبير، وأن السعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا، وأن المملكة تدعم بشكل كبير التوزيع العادل للقاح كورونا.

وفيما أضاف الدكتور عبد الله الربيعة أن السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لفيروس كورونا، فقد بادر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.

واستهدف تبرع خادم الحرمين المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة الصحة العالمية لجميع الدول؛ بهدف تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس القاتل.

وتقدَّمت منظمة الصحة العالمية، آنذاك، بخالص الشكر لخادم الحرمين على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق البيان الصادر، حينها، عن المدير العامّ للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال مدير المنظمة: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين لقيادته وجهوده، من أجل الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.. أطالب قادة مجموعة العشرين بمواصلة التعبير عن تضامنهم في مواجهة فيروس كورونا».

اقرأ أيضا:

مملكة الإنسانية.. الأرقام تتحدث عن نفسها.. وخادم الحرمين أول المتبرعين

