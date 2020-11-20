السعودية | مزاد العظيم للإبل بحائل يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار

شهد مزاد العظيم للإبل بمنطقة حائل في نسخته الثانية إقبالا كبيراً من قبل محبي الإبل وزوار الفعاليات المصاحبة للمزاد في يومه الرابع منذ انطلاقته الاثنين الماضي.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبدالله بن سعود اللغيصم أن اللجنة عملت منذ وقت مبكر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة على تهيئة الموقع في حراج الإبل وموقع سوق الحرف اليدوية وسوق الأسر المنتجة ومخيمات الأهالي المشاركين, مبيناً أن الإقبال متزايد خلال الأيام الأولى من انطلاق المزاد , في ظل توافد كبير للمشاركة من قبل ملاك الإبل في منطقة حائل, مما أسهم في دعم الحركة الاقتصادية في بقية المواقع كالسوق الشعبي الذي ضم أركاناً متنوعة اشتملت على مبيعات حرفية ومأكولات شعبية وعربات “الفودترك”.

وبين اللغيصم أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير جميع وسائل الاحترازات اللازمة ضد وباء فيروس كورونا مع تفعيل الجانب التوعوي بأهمية التقيد بلبس الكمامات مستعينين بمكبرات الصوت في الممر العام للموقع وفي نقطة الحراج.

يذكر أن بلدية سميراء تقوم برش موقع المزاد على مدار اليوم، كما تشارك فرفة من شرطة سميراء وفرقة من شرطة العظيم في متابعة الجوانب الأمنية في السوق والمخيمات وحراج الإبل، بالإضافة إلى مشاركة مركز الرعاية الأولية بالعظيم بكادر طبي وبعربة متنقلة مجهزة بكافة الأجهزة الطبية.